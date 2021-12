Covid oggi Spagna, 79mila contagi e 85 morti da venerdì

Covid in Spagna, oggi il ministero della Sanità ha reso noti altri 79.704 nuovi contagi e 85 decessi da venerdì scorso per il coronavirus. Sale l’incidenza di 98 punti, arrivando a 609 casi ogni 100mila abitanti negli ultimi 14 giorni. Aumentano anche i ricoveri che diventano 7501, 834 in più rispetto a venerdì scorso. Risultano occupati il 15,4% dei posti in terapia intensiva, contro il precedente 14,3%.