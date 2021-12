Green pass, Gismondo: “5-6 mesi a vaccinati e 1 anno a guariti”

“Il Green pass a mio avviso dovrebbe essere un certificato vaccinale e quindi dovrebbe durare esattamente quanto durano i vaccini” anti-Covid, ossia “da 5 a 6 mesi in questo momento”, secondo le informazioni scientifiche disponibili sulla protezione conferita dall’immunizzazione. “Mentre per i guariti” dall’infezione la validità del pass potrebbe arrivare “anche fino a un anno, perché mantengono l’immunità” più a lungo. Propone queste scadenze Maria Rita Gismondo, direttrice Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano.

In vista della Cabina di regia che giovedì 23 dicembre discuterà di nuove misure per contenere la quarta ondata di Covid-19, mentre cresce la variante Omicron e preoccupano le aggregazioni del Natale, l’esperta sottolinea all’Adnkronos Salute la necessità di “un Green pass vero, cioè solo per vaccinati e guariti. E poi i controlli vanno fatti con tamponi veri che sono quelli molecolari”. Infine, raccomanda, “mascherine dappertutto”.