Pubblicato il bando dei progetti del Servizio Civile Universale e Digitale. C’è tempo fino al 26 gennaio 2022 per partecipare al bando di selezione per volontari di Servizio Civile Universale e Digitale nell’ambito dei progetti promossi dal Comune di Cremona e dagli enti della rete di cui è capofila: un’opportunità per i ragazzi dai 18 ai 28 anni. Il Comune di Cremona propone tredici progetti di Servizio Civile Universale e un progetto sperimentale di Servizio Civile Digitale, per un totale di 156 posti disponibili distribuiti su 106 sedi tra uffici comunali, enti pubblici, cooperative ed associazioni.

Le sedi dei progetti si trovano in diversi Comuni: Cremona, Casalbuttano ed Uniti, Casalmaggiore, Crema, Gadesco-Pieve Delmona, Lodi, Monticelli d’Ongina, Pavia, Piadena Drizzona, Pieve San Giacomo, Pozzaglio ed Uniti, San Bassano, San Daniele Po, Torre de’ Picenardi, Viadana e Gardone Riviera.

I progetti proposti riguardano l’educazione e la promozione culturale, il consumo sostenibile e il rispetto ambientale, il contrasto alla violenza di genere e alla marginalità sociale, la cittadinanza attiva e la partecipazione giovanile, l’accesso alle informazioni e al sapere e la digitalizzazione.

La domanda va presentata esclusivamente sulla piattaforma Domanda Online – Servizio Civile che prevede il possesso dell’identità digitale SPID livello sicurezza 2, che si può richiedere agli sportelli postali.

Il Servizio Progetti e Risorse del Comune di Cremona, in collaborazione con il CSV Lombardia Sud – sede di Cremona, organizza alcuni incontri per presentare a tutti gli aspiranti volontari i nuovi progetti di Servizio Civile. Gli Infoday si svolgeranno in forma mista, sia in presenza che da remoto, mercoledì 22 dicembre dalle 10,45 alle 12,45, venerdì 7 gennaio 2022 alle 16,00, mercoledì 19 gennaio 2022 alle 20,40. Per partecipare agli incontri è necessario iscriversi al seguente link: https://forms.gle/nYMxNStFGjFG1M846.

Il Servizio Civile Universale dura un anno, con un compenso mensile di 444,30 euro, il volontario svolge servizio presso la propria sede per una media di 25 ore a settimana e dispone di giorni di permesso e malattia. Le ragazze e i ragazzi interessati possono approfondire cosa sia il Servizio Civile sul portale Scelgo il Servizio Civile.

Gli addetti del Servizio Progetti e Risorse del Comune sono disponibili ad aiutare i candidati a scegliere i progetti e a compilare la domanda. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Servizio stesso telefonando ai numeri: 0372 407786 – 0372 407051 – 0372 407792 – 334 6000426 – 333 61434315 – 338 6639447 o inviando un’email a serviziocivile@comune.cremona.it.

© Riproduzione riservata