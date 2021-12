Variante Omicron Usa, nuove misure ma niente lockdown

Nel discorso con cui domani presenterà “nuove misure” per combattere il Covid, ed in particolare la diffusione della variante Omicron, Joe Biden non annuncerà chiusure e lockdown. E’ quanto ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. “Non sarà un discorso per chiudere il Paese – ha detto nel briefing – sarà un discorso chiaro e diretto agli americani sui benefici del vaccino, sui passi che faremo per aumentare l’accesso ai vaccini ed ai test e sui rischi per i non vaccinati”.

Il presidente dirà chiaramente che “i non vaccinati faranno continuare ad aumentare il numero dei ricoveri e dei decessi”. “Per essere chiari – ha concluso – il Covid 19 per i pienamente vaccinati non è lo stessa minaccia che era nel marzo 2020”.