Covid oggi Lombardia, 8.292 contagi e 17 morti. A Milano 3.548 nuovi casi

Sono 8.292 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 dicembre in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono morte 17 persone per un totale dall’inizio della pandemia di 34.793. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 203.314 tamponi per un indice di positività del 4%. Negli ospedali della regione i ricoverati sono 1.307 (+50) e in terapia intensiva 161 (-2).

Sono 3.548 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 1.534 a Milano città. Secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, a Bergamo sono 394, a Brescia 619, a Como 332, a Cremona 189, a Lecco 195, a Lodi 253, a Mantova 302, a Monza e Brianza 772, a Pavia 431, a Sondrio 42 e a Varese 686.