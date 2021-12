Incendio in una casa dell’agrigentino, muore bimba di 2 anni

Tragedia a Palma di Montechiaro, nell’agrigentino, dove una bimba di 2 anni è morta in un incendio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a causa dell’esplosione di una bombola di gas in una palazzina in via San Giuseppe si sarebbe sviluppato un vasto incendio in un appartamento al secondo piano dello stabile.

Secondo le prime informazioni la piccola sembra fosse da sola in casa al momento del rogo. Le fiamme, sulle cui cause sono in corso accertamenti, sono state completamente domate. Vigili del fuoco, insieme a sanitari e carabinieri sono ancora sul posto in attesa del sopralluogo dell’autorità giudiziaria.