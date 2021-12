Covid oggi Israele, 903 contagi: “80 ricoverati gravi”

Dopo due giorni in cui il bollettino dei nuovi contagi da coronavirus ha superato i mille casi, Israele segnala stamani 903 infezioni da Covid-19 su 82.141 test effettuati ieri. I dati del ministero della Salute riportati dal Jerusalem Post parlano di 80 persone ricoverate in ospedale in condizioni “gravi”.

In Israele, che si avvia alla somministrazione della quarta dose di un vaccino anti-Covid per gli ultrasessantenni e il personale sanitario, sono 8.235 le vittime dall’inizio della pandemia.

Ieri è stato confermato il primo decesso nel Paese di un paziente contagiato dalla variante Omicron. Lunedì, per la prima volta da ottobre, erano stati segnalati oltre 1.000 contagi da coronavirus (1.004) e il bollettino di ieri riportava 1.306 infezioni.