Variante Omicron, Francia “rischia 100mila casi al giorno”

La variante Omicron del Covid sarà “dominante in Francia tra Natale e Capodanno”. Lo ha previsto il ministro della Sanità francese, Olivier Veran, in un’intervista oggi a Bfm tv, sottolineando che si rischiano quindi “100mila nuovi casi al giorno”, rispetto ai 70mila che si registrano in questi giorni.

Al momento, ha spiegato Veran, i casi di Omicron sono il 20% di quelli nazionali, il 35% nell’Ile-de-France. “Ma se mi farà questa domanda tra due giorni, le dirò che un contagio su tre è per Omicron”, ha poi aggiunto il ministro, sottolineando la velocità del contagio di questa variante.