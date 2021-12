Covid oggi Abruzzo, 662 contagi e zero morti: bollettino 23 dicembre

Sono 662 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 23 dicembre. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale dei contagi dall’inizio dell’emergenza è di 94.984. Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 2.626. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 84.595 dimessi/guariti (+242 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 7.763 (+420 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 1.309 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Sono 130 i pazienti (+5 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 15 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 7.618 (+416 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 5.890 tamponi molecolari (1.684.478 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 16.230 test antigenici (1.604.210). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2.99 per cento.

Del totale dei casi positivi, 23.645 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+113 rispetto a ieri), 24.057 in provincia di Chieti (+104), 22.455 in provincia di Pescara (+208), 23.909 in provincia di Teramo (+220), 754 fuori regione (+11) e 164 (+6) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.