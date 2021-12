Obbligo vaccinale e lavoro privato, nodo in cabina regia

Più che sulle singole misure anti covid – discoteche, mascherine all’aperto e FFP2 – il vero dibattito in cabina di regia tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza ci sarebbe stato -riferiscono all’Adnkronos fonti di governo- sull’estensione dell’obbligo vaccinale alla PA, o meglio per i 950mila dipendenti che al momento ne sono esclusi, visto che per le scuole, la sanità e le forze dell’ordine l’obbligo vaccinale esiste già. Il presidente del Consiglio, viene spiegato, sarebbe per chiudere ora la ‘partita’ della Pubblica amministrazione, ma poi estendere l’obbligo anche ai lavoratori del settore privato, nessuno escluso.

Le forze di maggioranza avrebbero posizioni diverse, sia sull’immediata estensione dell’obbligo ai dipendenti della Pa, sia sul passaggio successivo, che vedrebbe tutti i lavoratori raggiunti dall’obbligo di vaccino. Nella cabina di regia sul Pnrr che avrà inizio a breve, verrà ridiscussa anche questa questione, e, più in generale, le misure anti-Covid che verranno varate nel Cdm in programma alle 17.