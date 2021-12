Variante Omicron, Zangrillo: “Gente a casa per paura, ma così Italia sempre più povera”

No al clima di terrore sulla variante Omicron. “La gente sta a casa, ha paura ad andare nei negozi perché è stato detto e scritto che se si va fuori si prende la variante Omicron e si muore, invece è assolutamente falso”, dice a ‘Notizie.com’ il professor Alberto Zangrillo, primario del reparto Anestesia e Rianimazione del San Raffaele di Milano. “Qui se non ci diamo tutti una regolata, ma soprattutto voi media, l’Italia diventa una Paese povero e sempre di più, fino a quando non diventeremo l’oggetto dello shopping di altri paese che sono stati più intelligenti e competenti di noi”, osserva.

“Lo sa dove sono in questo momento? Sono in uno dei più bei negozi di Milano, ma è desolatamente e completamente vuoto”, dice Zangrillo. E la responsabilità principale “è dei media”.