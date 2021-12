Covid oggi Lazio, 3.475 contagi e 11 morti. A Roma quasi 2mila nuovi casi

Sono 3.475 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, venerdì 24 dicembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono morte 11 persone. A Roma ci sono stati quasi 2mila nuovi casi, il numero si attesta a 1.956. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 29.662 tamponi molecolari e 50.209 antigenici con un tasso di positività del 4,3%. I ricoverati sono 921, 4 in più rispetto a ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 126, anche in questo caso 4 in più rispetto a ieri. Da ieri sono guarite 1.120 persone.

Questa la situazione nel dettaglio. Asl Roma 1: sono 909 i nuovi casi e un morto nelle ultime 24 ore. Asl Roma 2: sono 937 i nuovi casi. Asl Roma 3: sono 110 i nuovi casi e 2 i decessi da ieri. Asl Roma 4: sono 210 i nuovi casi e 3 i decessi. Asl Roma 5: sono 240 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 6: sono 343 i nuovi casi e un decesso nelle ultime 24 ore.

Nelle province si registrano 726 nuovi casi, di cui 258 e un morto a Frosinone, 213 nuovi casi e 2 morti a Latina, 102 nuovi casi a Rieti e 153 a Viterbo.

Le “prenotazioni per il vaccino Covid nella fascia 16-17 anni ed ai fragili 12-15 anni”, annuncia l’assessore regionale alla Sanità D’Amato, “partiranno dalla mezzanotte di lunedì 27 dicembre”.

“Abbiamo chiesto alla struttura commissariale e al ministero di aumentare le forniture degli anticorpi monoclonali per soddisfare tutte le richieste”.