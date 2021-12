Natale, il messaggio della regina Elisabetta: “Mi manca Filippo”

“Natale può essere duro per chi ha perso un proprio caro. Specialmente quest’anno, capisco perché”. La regina Elisabetta dedica parte del suo messaggio di Natale al principe Filippo, scomparso il 9 aprile. “Quello sguardo malizioso e indagatore alla fine era brillante come quando l’ho visto per la prima volta”, le parole che la 95enne sovrana ha dedicato all'”amato” marito. “La vita -dice Elisabetta- consiste in separazioni finali così come consiste in primi contri. Per quanto io e la mia famiglia possiamo sentire la sua mancanza, so che vorrebbe che ci godessimo il Natale”.