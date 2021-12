Vaccino covid, a che punto siamo: terza dose, 5-11 anni

Vaccino covid-19, sono oltre 17 milioni le dosi booster somministrate in Italia. Come si legge sul sito del ministero della Salute fino a ora il totale delle somministrazioni è pari a 108.226.482. A ricevere la terza dose sono stati 17.053.754, pari al 55,01% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster che hanno ultimato il ciclo vaccinale da almeno cinque mesi. Il totale con almeno una dose è di 47.943.017, pari all’88,77% della popolazione over 18. Il ciclo vaccinale completo è stato ricevuto da 46.210.620, l’85,56% della popolazione over 12.

Quanto alla fascia 5-11 anni, il totale con almeno una dose è pari a 158.884 (il 4,35%) contro una platea di 3.656.069 bambini. Tra i giovani tra i 12 e i 19 anni il 76,46% si sono sottoposti alla prima dose, il 72,37% anche la seconda dose, il 2,15% la booster.