15enne bastonato da coetanei notte Natale, lasciato a terra sanguinante e privo sensi

Bastonato da un gruppo di minorenni, un 15enne è stato lasciato a terra sanguinante e privo di sensi. E’ accaduto la notte di Natale a Paravati, frazione di Mileto, in provincia di Vibo Valentia. La vittima del pestaggio, residente a San Calogero (Vibo Valentia), secondo una prima ricostruzione sarebbe stato attirato in una vera e propria imboscata da alcuni coetanei, forse quattro, per motivi non ancora chiari. Arrivato sul luogo dell’appuntamento, infatti, il ragazzo sarebbe stato colpito con dei bastoni e lasciato a terra sanguinante e privo di sensi.

Soccorso dai medici del 118, il giovane è stato poi ricoverato all’ospedale di Vibo Valentia per via del forte trauma riportato. Sul luogo del pestaggio sono poi giunti i carabinieri, che stanno conducendo le indagini per identificare gli assalitori. Fondamentali potrebbero rivelarsi le telecamere collocate nella zona dove si è verificata la violenta aggressione.