Covid India oggi, misure da lockdown a Nuova Delhi

Scattano misure da lockdown a Nuova Delhi dove, con i nuovi 63 contagi di Omicron registrati, salgono a 142 i casi ufficiali della nuova variante del Covid. Ma si teme che i numeri reali siano molto più alti nella metropoli da 19 milioni di abitanti, con i casi sequenziati di Omicron in tutta l’India sono 671.

Le nuove restrizioni prevedono la chiusura di scuole, università ed altre istituzioni scolastiche. Chiuse anche palestre e complessi sportivi, cinema, auditorium, stadi e piscine. Negli uffici le presenze dovranno essere al 50%. Stessa riduzione per bar e ristoranti, che potranno rimanere aperti solo fino alle 10 di sera. Misure anche per la metropolitana di Delhi, dove potranno viaggiare la metà dei passeggeri seduti e nessuno in piedi.