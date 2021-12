Covid oggi Piemonte, oltre 9.600 contagi e 6 morti: bollettino 29 dicembre

Sono 9.671 nuovi contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 29 dicembre, secondo il bollettino con i dati covid della Regione. Eseguiti 80.826 tamponi, di cui 65.734 antigenici. Sei i decessi di persone positive al test del Covid-19, nessuno di oggi. I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.147 (+29 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 99 (+7 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 53.707.

Dei 9.671 nuovi casi gli asintomatici sono 6.559 (67,8%). I casi sono 7.466 di screening, 1.683 contatti di caso, 522 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 475.781, 39.258 Alessandria, 22.833 Asti, 15.614 Biella, 67.410 Cuneo, 36.998 Novara, 251.082 Torino, 16.623 Vercelli, 17.347 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 2.075 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 6.541 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Il totale dei decessi diventa di 12.029 deceduti risultati positivi al virus, 1.598 Alessandria, 731 Asti, 446 Biella, 1.484 Cuneo, 965 Novara, 5.753 Torino, 554 Vercelli, 382 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 116 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti diventano complessivamente 408.799 (+2.608 rispetto a ieri), 32.710 Alessandria, 19.837 Asti, 13.197 Biella, 58.371 Cuneo, 32.261 Novara, 217.765 Torino, 14.756 Vercelli, 15.200 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.598 extraregione e 3.104 in fase di definizione.