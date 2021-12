Variante Omicron, ondata record di contagi nel mondo

Record di contagi covid nel mondo, complice la variante Omicron. Dagli Usa alla Gran Bretagna fino all’Italia, è boom di nuovi casi di coronavirus in questa nuova ondata che si sta abbattendo sulla popolazione durante le festività di Natale 2021 e Capodanno.

Numeri altissimi anche per i tamponi, come in Italia, dove in 24 ore ne sono stati processati 1.034.677, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività pari al 7,5%, secondo i dati del ministero della Salute. I nuovi contagi sono stati 78.313 nel nostro Paese e si sono registrati altri 202 morti, i dati più alti della quarta ondata. Sotto i riflettori l’ipotesi di riduzione della quarantena per i vaccinati con terza dose entrati a contatto con positivi. Per affrontare la tematica è stato convocato per oggi alle 11 il Cts mentre il presidente Massimiliano Fedriga ha convocato la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in seduta straordinaria per le 9.30. All’ordine del giorno della Conferenza delle Regioni la proposta per la ridefinizione di isolamento e quarantena e per la rimodulazione del contact tracing nei contesti ad elevata incidenza.

USA – Gli Stati Uniti hanno registrato il più alto numero di nuovi casi di contagio quotidiani da coronavirus da inizio pandemia, 512.533. Il numero totale di persone infettate dal virus è salito a 52.794.834, secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University e il bilancio delle vittime totali di Covid è salito a 818.371.

Secondo quanto riportano i dati del Centers for Disease Control and Prevention, la variante Omicron rappresenta il 58,6% di tutti i casi di Covid negli Stati Uniti.

FRANCIA – Sono 179.807 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Francia in 24 ore. Il picco precedente era di 104.611 contagi sabato. La media di infezioni registrata quotidianamente negli ultimi sette giorni è di 87.214 casi. La pressione sugli ospedali del Paese continua ad aumentare. Ieri i nuovi ricoveri sono stati 2.110 (contro i 1.634 del giorno prima). Il totale dei malati di Covid ricoverati è di 17.405.

Sono stati 417 i pazienti ricoverati ieri nei servizi di terapia intensiva in Francia, contro i 328 di lunedì, per un totale di 3.416 persone assistite nei reparti specializzati nella cura dei casi più gravi. A renderlo noto sono state le autorità sanitarie francesi, aggiornando il numero dei casi e dei ricoveri per Covid-19. Per quanto riguarda i vaccini, un totale di 51.676.653 persone hanno completato le vaccinazioni previste, pari al 76,6% della popolazione. I non vaccinati, dai 12 anni in su, sono 5,3 milioni. La campagna di richiami procede rapidamente: le terze dosi inoculate sono state 23.059.934.

REGNO UNITO – La variante Omicron dilaga nel Regno Unito che segna un record di contagi Covid, con 129.471 nuovi casi segnalati in Inghilterra e Galles. Il numero totale di contagi in Inghilterra e Galles è superiore al precedente record per l’intero Regno Unito. In Scozia sono state registrate 9.360 nuove infezioni, stando ai dati divulgati dalle autorità locali.

La maggior parte delle nuove infezioni sarebbe relativa a test effettuati prima della pausa natalizia: attualmente in Scozia i tempi di attesa per i risultati di un Pcr sono infatti anche di quattro giorni, questo significa che – sottolineano le stesse autorità scozzesi – il numero effettivo dei casi in circolazione potrebbe essere ben più alto di quanto accertato. La first minister scozzese, Nicola Sturgeon, ha detto di attendersi un ulteriore aumento dei casi nei prossimi giorni ed ha esortato i concittadini a “non sottovalutare l’impatto di Omicron”. “So che è difficile – ha aggiunto – ma è estremamente importante che la gente si attenga a quanto prescritto dalle restrizioni durante il periodo di Capodanno”.

La Health Security Agency del Regno Unito ha registrato 17.269 nuovi casi di contagio da variante Omicron in 24 ore. Un dato inferiore a quello effettivo, ha sottolineato, perché il sequenziamento non viene effettuato per tutti i test e la Scozia non distingue i casi in base alla variante. Il numero dei decessi attribuiti a Omicron è salito a 49, i ricoveri di pazienti infettati con la nuova variante sono 668. Dei contagi attribuiti a Omicron 16.133 sono emersi in Inghilterra, 1.136 in Irlanda del nord.

SPAGNA – Sono 99.671 i nuovi positivi, mentre i morti registrati nelle ultime 24 ore sono 114. L’incidenza calcolata nelle ultime 2 settimane sale fino a 1360,62 casi per 100mila abitanti. I pazienti covid in ospedale sono 9.852, le terapie intensive sono occupate al 18,71%.

DANIMARCA – La Danimarca è diventata il Paese con il più alto tasso di infezione da Covid al mondo. Il Paese ha registrato lunedì un nuovo record per le infezioni quotidiane e ora ha la più alta incidenza al mondo. I nuovi contagi giornalieri hanno superato per la prima volta i 15.000 casi, con le autorità sanitarie che hanno registrato 16.164 casi di Covid-19 in 24 ore. I 16.164 risultati positivi provenivano da 130.686 test Pcr, con un tasso di positività notevolmente alto del 12,4%.

PORTOGALLO – Anche il Portogallo ha registrato il nuovo massimo giornaliero di positivi al Sars-CoV-2, con 17.172 contagi e altri 19 morti, secondo l’ultimo rapporto della Direzione generale per la salute. In totale, dall’inizio della pandemia, il Paese, che conta circa 10,3 milioni di abitanti, ha registrato oltre 1,3 milioni di contagi, con 18.909 morti. Il precedente massimo giornaliero risale al 28 gennaio 2021, quando vennero registrati 16.432 positivi.

PAESI BASSI – La variante Omicron del coronavirus è dominante nei Paesi Bassi, ha annunciato l’Istituto nazionale di salute pubblica e ambiente (Rivm), secondo cui la rapida diffusione di questo ceppo del virus “porterà ulteriori infezioni che faranno salire anche il numero di ricoveri ospedalieri”.

GERMANIA – Sono 21.080 i nuovi contagi di coronavirus confermati in 24 ore in Germania, dove si sono registrati altri 372 morti. E’ quanto emerge dai dati riportati dall’Istituto Robert Koch. Una settimana fa erano stati comunicati 23.428 e 462 decessi. L’incidenza settimanale continua a scendere: il dato delle nuove infezioni per 100.000 abitanti è a 215,6, mentre lunedì era a 222,7, una settimana fa a 306,4 e un mese fa a 452,2. Dall’inizio della pandemia la Germania ha segnalato 7.026.369 casi confermati di Covid-19 con 110.805 decessi. Sono invece circa 6.217.800 le persone guarite dopo aver contratto l’infezione.

ISRAELE – Israele segnala quasi 3.000 nuovi casi di coronavirus confermati nell’arco di 24 ore. E’ la prima volta da quasi tre mesi, sottolinea Ynet. Il bollettino del ministero della Salute riporta 2.952 contagi accertati lunedì su oltre 126.000 test effettuati.

Il sito sottolinea come non si registri un aumento dei ricoveri: sono 137 i pazienti Covid in ospedale, 85 dei quali con sintomi gravi. E, precisa Ynet, secondo il ministero quasi l’86% dei pazienti con sintomi gravi non si è sottoposto alla vaccinazione contro il Covid-19. Dall’inizio della pandemia in Israele si sono registrati 8.242 decessi.