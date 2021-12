Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 30 dicembre

Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, giovedì 30 dicembre 2021, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti dopo il bilancio record di ieri. Mentre i contagi continuano a salire e la variante Omicron si diffonde, viene varato il nuovo decreto che estende il Super green pass e riduce la quarantena per i vaccinati. Ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi.

Sono 4.200 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 30 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 6 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 93.009 tamponi. I nuovi contagi divisi per provincia: Bari 1.251; Bat 534; Brindisi 514; Foggia 469; Lecce 1.003: Taranto 311; residenti fuori regione 103; in definizione 15.

Le persone attualmente positive sono 19.740. In ospedale, i pazienti covid ricoverati in area non critica sono 241. In terapia intensiva, invece, 30 persone.

Sono 15.830 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 30 dicembre 2021, secondo i numeri covid del bollettino anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. Il dato sotto la spinta della variante Omicron è nettamente il più alto mai registrato nella regione.

“I nuovi casi registrati in Toscana sono 15.830 su 69.759 test di cui 25.126 tamponi molecolari e 44.633 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 22,69% (69,6% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, specificando che “7.351 nuovi positivi provengono dai test rapidi antigenici”.