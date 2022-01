Covid oggi Germania, 26.392 contagi e 184 morti: risalita incidenza

Nelle ultime 24 ore, la Germania ha registrato 23.392 nuovi contagi e 184 morti per il covid 19. Secondo i dati dell’Istituto Robert Koch (Rki), si assiste ad una risalita dell’incidenza, che si assesta a 220,3 casi ogni 100mila abitanti. Ieri l’incidenza era arrivata a 214,9, un dato ben inferiore ai 442,9 di un mese fa. Ma “c’è luce in fondo al tunnel” della pandemia, ha detto il nuovo ministro tedesco della salute, Karl Lauterbach, al tradizionale programma di Capodanno della rete pubblica Zdf.

Intervenuto in diretta dalla porta di Brandeburgo a Berlino, Lauterbach ha sottolineato che la nuova variante omicron del covid-19 è particolarmente contagiosa, ma appare al momento meno grave della variante delta. “Questo è già un raggio di speranza”, ha detto il ministro, sottolineando però che ciò vale per chi è immunizzato. Mentre per i non vaccinati la situazione è più pericolosa.