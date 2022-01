Covid oggi VdA, 383 contagi: bollettino 1 gennaio

Nessun nuovo decesso e 383 contagi da coronavirus in Valle d’Aosta oggi, 1 gennaio 2022, secondo i numeri covid del bollettino. I positiviportano il totale delle persone colpite da virus da inizio emergenza a 16.574.

I positivi attuali sono 2.479 di cui 2.444 in isolamento domiciliare, 32 ricoverati in ospedale, tre in terapia intensiva. Il totale dei guariti è pari a 13.607 unità, +33 rispetto a ieri. Il totale dei casi fino ad oggi testati è di 111.003 mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 360.737. I decessi di persone risultate positive al Covid da inizio epidemia ad oggi in Val d’Aosta sono 488.