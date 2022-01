Olivia è la prima bimba nata nel 2022

E’ nata a neanche un secondo dallo scoccare della mezzanotte Olivia, la prima in Italia dell’anno 2022. La nascita è avvenuta alla Casa di Cura Santa Famiglia di Roma. Olivia – con la mamma Alexandra e il papà Luca – sta bene e pesa 3,800 Kg.

Il parto si svolto nella Clinica romana di via dei Gracchi, l’unica mono specialistica in ostetricia e ginecologia, che ha registrato il felice record di 2.050 bambini nati nel 2021. Il 2022 è il quinto anno consecutivo nel quale il primo bambino dell’anno nasce nella Capitale alla Santa Famiglia.

“Benvenuta Olivia e grazie alla mamma e al papà per aver scelto la Santa Famiglia per mettere al mondo la loro figlia. Ringrazio di cuore anche l’équipe dei medici e dei dipendenti della Clinica che con competenza e dedizione prendono in carico la donna fornendo un’assistenza a 360 gradi e garantendo gli standard qualitativi di eccellenza che hanno permesso di sviluppare un modello assistenziale Casa di Cura Santa Famiglia. Il mio pensiero all’alba del nuovo anno va a quei professionisti che hanno lavorato in questi giorni di festività affinché tutte le donne e i pazienti e i loro familiari potessero vivere al meglio la gravidanza e il parto come momento magico della vita. Siamo felici di poter accogliere anche quest’anno il primo bambino nato nella Capitale”, dichiara la Direttrice della Casa di Cura Santa Famiglia Donatella Possemato.