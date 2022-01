E’ morto Mario Macalli, ex presidente Lega Pro aveva 84 anni

È morto Mario Macalli, ex presidente della Lega di Serie C e della Lega. Aveva 84 anni. Macalli è deceduto dopo anni di grave malattia.

Nato a Milano il 19 marzo 1937, Macalli è stato il presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, e prima ancora della Serie C, dal 10 gennaio 1997 al 3 luglio 2015.

Dal 1962 al 1986 Macalli ha ricoperto la carica di vicepresidente della società calcistica del Pergocrema che gli aprì la strada, nel 1977, verso ruoli di rilievo negli organismi direttivi della Lega Nazionale Serie C, in qualità di dirigente federale: dalla Commissione di Programmazione della Lega, a seguire nel Collegio Arbitrale, ed infine nel comitato tecnico della Figc, passando per consigliere della Serie C2, diventando dal 1987 vice presidente della Lega Professionisti di Serie C. Quando quest’ultima fu commissariata fra il 1988 ed il 1990 fu nominato dirigente delegato.

Il 10 gennaio 1997 è stato eletto presidente della Lega Professionisti di Serie C, venendo confermato nel 2000, nel 2004 e nel 2008. Nel 2009 viene inoltre nominato vice presidente della Figc. Nel dicembre 2012 è stato riconfermato presidente della Lega Pro. Il 3 luglio 2015 Macalli rassegna le dimissioni da presidente della Lega Pro.