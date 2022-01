Kazakistan, proteste nella notte: decine manifestanti uccisi

Sono continuate per tutta le notte le proteste in Kazakistan. Secondo quanto riferito dalle forze di polizia, decine di manifestanti sono stati uccisi. Nella notte, come riferito dai media, i manifestanti hanno cercato di assaltare vari edifici della polizia.

La Russia e i Paesi alleati stanno inviando le prime truppe della forza di pace in Kazakistan, che ieri aveva chiesto aiuto all’alleanza a fronte delle violente proteste esplose contro i rincari dei prezzi dell’energia.