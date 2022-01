Verona, 10 giocatori positivi al covid

Dieci giocatori positivi al covid nell’Hellas Verona FC che ha comunicato i nomi dei positivi in un comunicato. Si tratta di “Lorenzo Montipò, Alessandro Berardi, Giangiacomo Magnani, Mert Çetin, Diego Coppola, Marco Davide Faraoni, Gianluca Frabotta, Matteo Cancellieri, Daniel Bessa e Antonino Ragusa, tutti regolarmente vaccinati e in isolamento domiciliare, al pari di tre componenti dello staff, risultati anch’essi positivi”, spiega il club. “La Società sta seguendo scrupolosamente tutte le procedure, nel rispetto delle normative vigenti, ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti”.