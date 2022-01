Covid Africa, superati i 10 milioni di contagi

In Africa sono stati superati i dieci milioni di contagi di coronavirus. Lo riferisce il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie del continente africano parlando di 10.028.508 casi registrati dallo scoppio della pandemia nei 55 Stati che fanno parte dell’Unione africana (Ua). Sono invece 231.157 le persone qui decedute per complicanze riconducibili all’infezione. Ad aumentare i contagi è stata la diffusione della variante Omicron a partire da fine novembre.

I Paesi africani che registrano il maggior numero di casi sono Sudafrica, Marocco, Tunisia, Etiopia e Libia.