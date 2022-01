Covid oggi Italia, “crescono ricoveri: arrivati al 24%”

Negli ultimi due giorni l’occupazione delle terapie intensive è stabile “al 17% mentre aumenta (+1%) la percentuale di occupazione dei posti letto Covid in area non critica: dal 23% registrato l’8 dicembre al 24% dell’ultimo aggiornamento (9 dicembre)”. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Il tasso di occupazione dei posti letto Covid sale in 13 Regioni. Secondo l’aggiornamento dei dati dell’Agenas, “la Valle d’Aosta al 45%, Abruzzo al 22%, Calabria al 36%, Campania 23%, Friuli al 27%, Lazio al 23%, Lombardia al 28%, Molise 16%, la provincia di Bolzano al 16%, Piemonte al 30%, Sicilia al 30%, Toscana al 21%, Umbria al 30%, Liguria 36%”. Sono stabili ma oltre soglia del 15%: la Basilicata (19%), l’Emilia Romagna (21%), le Marche (25%), la provincia di Trento (20%), la Puglia (16%), il Veneto (23%). L’unica sotto soglia è la Sardegna (12%).

Per quanto riguarda il ricovero in terapia intensiva, “il tasso cresce in 9 regioni in 24 ore: Calabria (al 18%), Emilia Romagna (17%), Friuli Venezia Giulia (21%), Lazio (21%), Liguria (21%), Lombardia (16%), provincia autonoma Trento (29%), Umbria (15%), Veneto (21%)”, riporta l’Agenas.