Covid oggi Campania, 30mila nuovi contagi: bollettino 11 gennaio

Sono 30mila i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, martedì 11 gennaio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 20 morti, 20 nuovi decessi, 14 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 6 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 125.665 tamponi, di cui 77.387 antigenici e 48.278 molecolari.

In Campania sono 85 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 8 in più rispetto a ieri, e 1.091 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza, 6 in più rispetto al dato diffuso ieri.