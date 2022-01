Covid oggi Lombardia, 45.555 contagi e 55 morti. A Milano 13.022 nuovi casi

Sono 45.555 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, martedì 11 gennaio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 55 morti. Da inizio pandemia ci sono state 35.519 vittime nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 265.222 tamponi con un tasso di positività al 17,1%.

Salgono i ricoveri in terapia intensiva: sono 256, 10 in più da ieri, mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 3.202, 203 in più da ieri.

Sono 13.022 i nuovi positivi al Covid, registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 5.212 a Milano città. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 4.111 nuovi casi, a Brescia 6.408, a Como 3.279, a Cremona 1.611, a Lecco 1.443, a Lodi 1.126, a Mantova 1.876, nella provincia di Monza e Brianza 3.831, a Pavia 2.525, a Sondrio 782 e a Varese 4.187.