“Vigliacchi”, Trump contro politici che rifiutano di dire se hanno fatto il booster

L’ex Presidente americano Donald Trump si scaglia contro i politici che, come il governatore della Florida, Ron DeSantis, (repubblicano) rifiutano di dire se hanno fatto il booster contro il covid, definendoli “vigliacchi”. “Non vogliono dirlo perché sono dei vigliacchi. Devono dirlo. Sia che lo abbiano fatto che in caso contrario”, ha affermato in una intervista con One-America. Trump non ha citato esplicitamente DeSantis, astro nascente del firmamento repubblicano e possibile sfidante per la nomination del partito per le prossime elezioni, ma il riferimento viene considerato ovvio.