Covid oggi Campania 24.451 contagi e 29 morti: bollettino 13 gennaio

Sono 24.451 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 13 gennaio 2022, in Campania secondo il bollettino covid odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione. Dei 24.451 nuovi casi, 12.607 sono risultati positivi al tampone antigenico e 11.844 al molecolare. I test analizzati sono 105.077, di cui 59.369 antigenici e 45.708 molecolari. La percentuale di test positivi sul totale dei test analizzati è pari al 23,26%. Si registrano 29 nuovi decessi, 19 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 10 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri.

In Campania sono 79 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, dato stabile rispetto a ieri, e 1.154 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza, 28 in più rispetto al dato diffuso ieri.