Covid oggi Usa, Biden: “Con no vax ospedali pieni e morti inutili”

“Finché ci saranno decine di milioni di persone non vaccinate, avremo gli ospedali pieni e morti inutili”. E’ il monito, lanciato dal presidente Joe Biden che dalla Casa Bianca ha annunciato una serie di nuovi provvedimenti sul fronte della lotta al Covid. “Siamo tutti frustrati”, ha detto il presidente nel commentare l’ondata di nuovi contagi, dovuti alla variante Omicron. Ma, ha aggiunto, 210 milioni di americani vaccinati “sono al sicuro” dalle conseguenze gravi del Covid, mentre “chi non è vaccinato ha molte più probabilità di finire in ospedale e ‘morire di Covid'”.

I presidente ha, quindi, invitato gli americani già vaccinati a seguire l’esempio di quanti si sono già fatti somministrare la dose ‘booster’. “Fatelo oggi” ha detto, “salvate il vostro Paese”.

E se il vaccino è l’arma “più importante” per fermare la pandemia, il presidente ha nuovamente invitato gli americani a indossare le mascherine al chiuso e nei luoghi pubblici. “Fa parte dei doveri patriottici” conclude.