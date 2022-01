Jason Momoa e Lisa Bonet si separano, addio dopo 16 anni

Jason Momoa e Lisa Bonet si dicono addio. Dopo 16 anni, una delle coppie più romantiche di Hollywood si separa. L’annuncio è arrivato attarverso un post su Instagram. Insieme dal 2005 Momoa e Bonet si sono sposati alla fine del 2017 e hanno due figli. La protagonista de ‘I Robinson’, 54 anni, era già stata sposata con Lenny Kravitz dal quale ha avuto un’altra figlia, Zoe.

Nel post si legge come la coppia abbia come “sofferto la stretta e i cambiamenti di questo periodo segnato dalle trasformazioni” e abbia deciso di condividere la decisione di separarsi “non perché pensiamo che sia degno di nota” ma per andare avanti nella vita “con dignità e onestà”. “L’amore tra di noi continua, evolvendo”, sottolineano.