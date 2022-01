Covid oggi Italia, Rt sale a 1,56: aumenta ancora l’incidenza

Covid in Italia, in aumento l’Rt nazionale – che sale a 1,56 – e l’incidenza, che oggi si attesta a 1.988 contagi su 100mila abitanti. 13 inoltre le Regioni e province autonome a rischio alto, 8 quelle a rischio moderato. E sale anche il tasso di occupazione delle terapie intensive e in area medica. Questi i principali dati del report settimanale dell’Istituto superiore di Sanità sul coronavirus nel Paese. In forte diminuzione, invece, i casi rilevati con tracciamento dei contatti.