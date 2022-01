No Green Pass a Roma, anche Montesano in piazza San Giovanni

No Green Pass in piazza oggi. A San Giovanni c’è anche Enrico Montesano, che accolto dal coro “La gente come noi non molla mai”, si limita a dire che la piazza è dei manifestanti qui in modo pacifico. Tra i tanti un sindacalista “in rappresentanza delle forze dell’ordine” e il maresciallo in congedo, la piazza di San Giovanni in Laterano è un continuo di interventi, applausi, slogan come “verità scomode” e “notizie manipolate”. “Siamo una minoranza ma non ci fermeremo, abbiamo la verità dalla nostra parte”, dicono.