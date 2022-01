Covid oggi Puglia, 8.384 contagi e 4 morti: bollettino 16 gennaio

Sono 8.384 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 gennaio in Puglia. Si registrano altri 4 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 54.677 tamponi, sono così distribuiti per provincia: Bari: 2.621; Bat: 875; Brindisi: 852; Foggia: 1.210; Lecce: 1.572; Taranto: 1.162; Residenti fuori regione: 61; Provincia in definizione: 31. Sono 118.307 le persone attualmente positive, 593 ricoverate in area non critica, 61 in terapia intensiva. Dati complessivi: 433.751 casi totali; 6.796.808 tamponi eseguiti; 308.381 persone guarite e 7.063 decessi.