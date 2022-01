Covid oggi Francia, 102.144 contagi e 298 morti in un giorno

Nelle ultime 24 ore in Francia si sono registrati 102.144 contagi e 298 morti per il covid-19. Il tasso di positività è del 22%. Secondo i dati delle autorità sanitarie, vi sono attualmente 25.776 ricoverati (2.815 ammessi da ieri), di cui 3.913 in terapia intensiva (355 ammessi da ieri).

Ieri i ricoverati in ospedale erano 24.887 e lunedì scorso 22.749. In terapia intensiva ieri vi erano 3.852 malati covid, mentre una settimana fa erano 3.904.