Covid oggi Veneto, 6.381 contagi e 28 morti: bollettino 17 gennaio

Sono 6.381 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 17 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati su 50.302 tamponi, l’incidenza è 12,69%. Si registrano 28 morti. “Il tasso di positività sta calando”, dice il governatore Luca Zaia. Gli attuali positivi in Veneto sono 256.274. I pazienti covid in ospedale sono 1.971 (+38). In area non critica sono ricoverate 1.766 persone, in terapia intensiva sono 205.