Droga sugli impianti sciistici tra Livigno e Madesimo, segnalati diversi ragazzi

Hashish e marijuana sugli impianti sciistici di Sondrio. Li hanno trovati i carabinieri perquisendo ragazzi tra i 25 e i 31 anni. 7 spinelli erano già confezionati e nascosti in un fodero per occhiali. I ragazzi, residenti tra Milano, Monza, Lecco e Bergamo, sono stati poi segnalati alle prefetture di residenza.

Tra gli sciatori di quella stessa zona sono stati 8 i sanzionati per non aver indossato il casco nello snow-park e diversi quelli soccorsi dai militari sciatori della stazione di Chiesa in Valmalenco perchè colti da malore o caduti sulle piste.