Milan-Spezia 1-2, Inter resta prima

Lo Spezia batte 2-1 il Milan in uno dei posticipi della 22esima giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Meazza’ di San Siro. Al vantaggio rossonero con Leao al 46′ del primo tempo replicano Agudelo e Gyasi al 19′ e al 51′ della ripresa. In classifica i rossoneri restano fermi in seconda posizione con 48 punti, due in meno dell’Inter capolista che deve recuperare una partita; mentre i liguri sono 14esimi a quota 22.

BOLOGNA-NAPOLI 0-2 – Il Napoli supera intanto 2-0 il Bologna in uno dei posticipi della 22/a giornata disputato allo stadio ‘Dall’Ara’ della città felsinea. A decidere il match la doppietta di Lozano al 20′ e al 47′. In classifica i partenopei consolidano il terzo posto salendo a quota 46, mentre i rossoblù sono al 13° posto con 27 punti.