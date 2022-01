Quirinale, Razzi: “50-70 M5S stanno pensando di votare Berlusconi”

Elezioni al Quirinale? “Draghi premier e Berlusconi al Colle, una coppia da sogno, tipo Messi-Ronaldo”. Così Antonio Razzi, politico e personaggio tv, sul Corriere della Sera intervenendo sulla corsa al Quirinale, risponde anche su chi potrebbe sostenere la candidatura di Silvio Berlusconi: “I fuoriusciti dai partiti. Quelli non li ricandida più nessuno. Vogliono finire in santa pace la legislatura”. “I Cinquestelle. Sono al dieci per cento se va bene. E con il taglio dei parlamentari si sono dati la zappa sui piedi. Quelli in Parlamento non ci tornano più”. Nel segreto dell’urna “ce ne sono almeno 50-70 che stanno pensando di votare per Silvio”, conclude.