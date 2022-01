Una donna di 41 anni è stata trovata morta in casa nel pomeriggio in zona San Paolo, a Roma. Sul posto è intervenuto il personale del 118 in seguito a una segnalazione. Sul posto sono accorse autoradio, volanti, la Polizia Scientifica e la Squadra Mobile. Sono in corso le indagini del commissariato San Paolo e della Squadra Mobile per chiarire le cause della morte.