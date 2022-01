Covid Italia, Signorelli: “Verso fine ondata non pandemia”

“Ormai siamo arrivati sulla parte alta della curva epidemica. Sarà questione di giorni. Siamo sicuramente alla fine dell’ondata, non della pandemia” di Covid, “però. Su questo ultimo elemento non possiamo avere certezze. E’ ipotizzabile, del resto, che qualche altra variante” del coronavirus Sars-CoV-2 “possa ancora arrivare”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Carlo Signorelli, docente di Igiene e Sanità all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, che ricorda come “l’Inghiletrra ha avuto la quarta ondata prima di noi e ne sta uscendo. Noi siamo indietro di circa 3 settimane’.

“Tra oggi e domani – sottolinea l’esperto – avremo qualche indicazione in più. I dati centrali della settimana, dal mercoledì al venerdì, non risentono del numero minore di tamponi del sabato e della domenica. Quindi danno la misura più chiara del trend settimanale”.