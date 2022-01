Covid Francia, pass vaccinale da lunedì: “Con calo contagi sarà sospeso”

Entrerà in vigore lunedì 24 gennaio in Francia il pass vaccinale covid. Lo ha annunciato il primo ministro, Jean Castex, nel corso di una conferenza stampa. Il pass potrebbe tuttavia “essere sospeso se l’epidemia e soprattutto la pressione ospedaliera dovessero calare in modo netto e stabile”. Dal 2 febbraio, invece, cadrà l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto e di smart working ha spiegato ancora Castex, sottolineando che l’evolversi della situazione permette “un allentamento delle restrizioni” dall’inizio di febbraio. Dal 16 febbraio, quindi, riapriranno le discoteche e si potrà di nuovo assistere ai concerti in piedi.

525.527 intanto i contagi da Covid-19 registrati nel Paese, segnando un nuovo record. Secondo il sito dell’emittente Bfmtv, che cita il portale Sidep, i dati si riferiscono a lunedì scorso. Il precedente record, di 464.769 infezioni, risaliva a sabato scorso ma era stato reso pubblico solo martedì, con tre giorni di ritardo, a causa di un ritardo tra il momento in cui i tamponi sono stati effettuati e la segnalazione dei risultati.