Mentana: “Ho avuto covid, oggi torno a condurre Tg”

“Ho avuto il covid, torno a condurre il Tg”. Enrico Mentana, direttore del Tg La7, torna a condurre l’edizione delle 20 dopo lo stop forzato legato al covid. “Oggi torno al Tg, dopo dieci giorni. Dopo averne parlato per due anni, anche io come milioni di altri italiani ho incontrato il Covid”, scrive su Facebook.

“Ne parlo solo a isolamento finito perché una malattia è sempre un fatto privato, ma soprattutto per rispetto a tutti quelli per i quali è stata un’esperienza più dolorosa. Ho presente la fortuna di averlo contratto solo ora, in questa forma meno pericolosa, e con lo scudo di tre dosi di vaccino. Ci vediamo stasera”, conclude.