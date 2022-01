Quirinale, Renzi: “Berlusconi? Ha zero possibilità”

“Per favore non c’è nessuna possibilità che Berlusconi diventi presidente della Repubblica”. Così Matteo Renzi in un’intervista alla Cnbc. “Ci sono zero, zero possibilità”, ha aggiunto mimando il gesto dello ‘zero’ davanti alle telecamere. Per Renzi, “c’è la possibilità che Mario Draghi” venga eletto al Colle, ma “è una scelta difficile per il Parlamento perché Mario Draghi è stato ed è un grande premier, ha salvato l’Italia lo scorso anno e quindi è un perfetto primo ministro ma allo stesso tempo potrebbe essere un grande presidente della Repubblica”.

“Credo il prossimo giovedì o venerdì” verrà eletto il Capo dello Stato, continua Renzi, spiegando che il quorum scende dalla quarta votazione. “Nell’ultima elezione, nel 2015, su Mattarella abbiamo fatto l’accordo e lo abbiamo eletto alla quarta votazione. La mia previsione è che giovedì 27 gennaio o al massimo venerdì 28 l’Italia avrà un nuovo presidente della Repubblica”.