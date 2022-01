Covid oggi Campania, 14.416 nuovi contagi: bollettino 22 gennaio

(Adnkronos) – Sono 14.416 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 22 gennaio 2022 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 22 morti, di cui 8 avvenuti nei giorni precedenti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 93.995 tamponi, di cui 60.497 antigenici con un tasso di positività al 15,33%. In Campania sono 101 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.348 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.