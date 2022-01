Quirinale, Letta: “Ora nome condiviso e patto di legislatura”

(Adnkronos) – “Il centrodestra non è maggioranza e non ha quindi diritto di prelazione sul Quirinale. Lo abbiamo detto fin dall’inizio. Ora col ritiro di Berlusconi e lo scontro deflagrato all’interno del “Col ritiro di Berlusconi e lo scontro deflagrato all’interno del centrodestra tutto è chiaro”tutto è chiaro. Ora ci vuole accordo alto su nome condiviso e Patto di Legislatura”. Lo scrive in un tweet il segretario del Pd, Enrico Letta, dopo la rinuncia di Silvio Berlusconi alla candidatura per il Quirinale.