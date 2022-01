Berlusconi al san Raffaele per controlli di routine

(Adnkronos) – Silvio Berlusconi si trova all’ospedale San Raffaele di Milano per eseguire alcuni esami di controllo di routine. Lo si apprende da fonti di Forza Italia.

A quanto apprende l’Adnkronos, da alcuni giorni il Cav si sarebbe sottoposto a controlli medici al San Raffaele, dove sarebbe arrivato già giovedì. Ci sarebbero quindi anche motivi sanitari dietro la scelta di non rientrare a Roma nelle fasi cruciali delle trattative per il nuovo Capo dello Stato e dietro la sua assenza di ieri al vertice del centrodestra. Il Cav, infatti, ha affidato la sua posizione ad una nota scritta, letta dalla senatrice Licia Ronzulli collegata via Zoom con gli altri leader della coalizione.