Usa, vince alla lotteria ma la e-mail finisce nello spam

(Adnkronos) – Ha scoperto per puro caso di aver vinto 3 milioni di dollari alla lotteria. La e-mail informativa era finita, infatti, per sbaglio in posta indesiderata. Lo sconcertante episodio è capitato a Laura Spears della contea americana di Oakland nel Michigan come riporta la Cnn. “Ho comprato un biglietto”, ha detto la 55enne ai funzionari della Michigan Lottery. “Pochi giorni dopo, stavo cercando un’e-mail e ho controllato, per puro caso, la cartella spam nella mia casella di posta elettronica. In quel momento ho visto un’e-mail della lotteria. Sono rimasta scioccata, avevo davvero vinto 3 milioni di dollari”. La Spears, che ha già ritirato il suo premio, ha detto che intende condividere le sue vincite con la famiglia e andare in pensione il prima possibile. “Controllerò anche la mia cartella spam più spesso, non si sa mai possa fare il bis” conclude ridendo.